وقالت شبكة "سكاي سبورتس" وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن بطل ألمانيا سيدفع 35 مليون جنيه إسترليني (42.71 مليون دولار) لضم ماني (30 عاما)، الذي يتبقى عام واحد بعقده مع النادي الإنجليزي.

ومن المنتظر أن يوقع ساديو ماني على عقد لمدة 3 سنوات مع بايرن ميونيخ، وسيخضع لفحص طبي الأسبوع المقبل.

وسيغادر ماني أنفيلد بعد 269 مباراة سجل خلالها 120 هدفا بجميع المسابقات، وساعد ليفربول في التتويج بدوري أبطال أوروبا عام 2019، وحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في العام التالي.

وكان اللاعب السنغالي ضمن الركائز الأساسية بفريق المدرب الألماني يورغن كلوب في الموسم الماضي، عندما فاز بكأسين محليتين وفقد فرصة الفوز بالدوري الممتاز بفارق نقطة واحدة عن البطل مانشستر سيتي.

وحقق ماني 6 ألقاب مع ليفربول منذ انضمامه من ساوثهامبتون في يونيو 2016، وشكل ثلاثيا هجوميا قويا مع محمد صلاح وروبرتو فيرمينو.

ووصفه كلوب بأنه لاعب "من طراز عالمي" و"ماكينة"، لكن مهاجم السنغال أراد تحديا جديدا، إذ ذكرت تقارير صحفية أنه رفض عقدا جديدا من ليفربول.

وكان ماني أول صفقة قوية يبرمها كلوب عندما تولى المدرب الألماني القيادة، بهدف إعادة النادي إلى القمة عقب سنوات من النتائج المحبطة.

وسيصبح ماني ثالث صفقة لبايرن هذا الصيف، بعد وصول الثنائي ريان غرافنبرخ والمغربي نصير مزراوي من أياكس أمستردام الهولندي.