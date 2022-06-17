وقالت صحيفة "آس" الرياضية الإسبانية، إن المساعد ليلو يتقرب من قبول عرض من لتدريب السد القطري.

وفي حال قبول ليلو العرض، فإن غوارديولا سيقفد عمليا "ذراعه اليمنى" في تدريب مانشستر ستي، الذي أحرز معه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أسابيع.

ويمتلك خوان مانويل ليلو (56 عاما) خبرة واسعة في مجال التدريب في أندية عديدة، منها إشبيلية وريال سوسيداد وألميريا وسرقطة في إسبانيا، وفيسيل كوبي الياباني، وغيرها من الأندية.

كما كان أيضا مساعدا لمدربي منتخب تشيلي، بالإضافة إلى مانشستر ستي.

وسجل ليلو اسمه كأصغر مدرب في تاريخ الدوري الإسباني، إذ تولى تدريب فريق سالامانكا قبل أن يبلغ الثلاثين من عمره.

وقاد غوارديولا مانشستر سيتي لخمسة مواسم متتالية، فاز في الدوري بأربعة منها، وفي الموسمين الأخيرين كان ليلو إلى جانبه.