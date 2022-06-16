وقال حازم إمام العضو البارز في الاتحاد: "قررنا توجيه الشكر لإيهاب جلال ونتمنى له التوفيق بعد الفترة الماضية".

وتابع نجم الزمالك والكرة المصرية السابق: "التوجه القادم التعاقد مع مدير فني أجنبي، وهناك الكثير من المدربين الذين يرغبون في تولي مهمة تدريب المنتخب".

وأضاف إمام أنه سيتم تعيين مدرب أجنبي للمنتخب الأولمبي، وكذلك التعاقد مع مدير فني أجنبي لاتحاد كرة القدم لتطوير اللعبة في البلاد.

وكان الاتحاد المصري تعاقد مع إيهاب جلال مدرب بيراميدز السابق، لقيادة المنتخب الوطني في أبريل الماضي خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

وسبق لجلال تدريب الزمالك والإسماعيلي ومصر للمقاصة ضمن عدة أندية مصرية، واشتهر بتقديم كرة هجومية، لكنه لم يحرز أي لقب.

واستهلت مصر مشوارها مع المدرب الوطني الذي تولى المسؤولية وسط انقسام كبير حول تعيينه، بالفوز 1-صفر على ضيفتها غينيا في افتتاح مشوار تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وبعدها تجرعت مصر هزيمة محرجة صفر-2 أمام إثيوبيا، في الجولة الثانية من التصفيات.

وخسرت مصر 1-4 وديا أمام كوريا الجنوبية في مباراة جلال الثالثة.