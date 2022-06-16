يلعب ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي بالإضافة إلى توتنهام، في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، في تواريخ 6 و7 سبتمبر، و13 و14 سبتمبر، و4 و5 أكتوبر، و11 و12 أكتوبر، و25 و26 أكتوبر، و1 و2 نوفمبر.

وخلال تلك الفترة أيضا، سيخوض ليفربول مباريات صعبة أمام "الكبار" في الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها مواجهة تشيلسي في 17 سبتمبر، وآرسنال في 8 أكتوبر، ومانشستر سيتي في 15 أكتوبر، وتوتنهام في 5 نوفمبر.

وبهذا، سيكون يوغرن كلوب أمام ضغط هائل لتحقيق نتائج قوية في مباريات كهذه، وسيتعين عليه إيجاد أفضل الطرق لاستخدام لاعبيه الأساسيين والذين يبقون على كراسي الاحتياط عادة، ليتجنب تراكم الإصابات.

ومما يزيد الأمور صعوبة، أنه لن تكون هناك عطلة شتوية بسبب كأس العالم.

وكان ليفربول قد حل مع كلوب في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي، الموسم الماضي، بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي، وكان قريبا للغاية من التتويج باللقب.

يذكر أنه في الوقت الذي يستعد ليفربول "للمعارك الرياضية" التي سيكون عليها خوضها، فإن تشيلسي ومانشستر سيتي وتوتنهام يخوضون مباراتين فقط ضد الفرق الستة الكبرى، مباشرة بعد مبارياتهم في بطولة دوري أبطال أوروبا.