وخاض مانشستر سيتي معركة حامية الوطيس مع ليفربول، في الموسم المنصرم، قبل أن يتفوق السيتيزنز بفارق نقطة واحدة على الريدز في نهاية الموسم.

وأعلن مانشستر سيتي قبل أيام تعزيز صفوفه بالهداف النرويجي إرلينغ هالاند، وستكون بالتالي أول مباراة رسمية له في صفوف فريقه الجديد.

كذلك، سيخوض ليفربول أول مباراة خارج قواعده، وفي لندن أيضا (مثل مان سيتي) عندما يحل ضيفا على فريق فولهام العائد إلى الدرجة الممتازة، بحسب فرانس برس.

من جانبه، عزز ليفربول صفوفه بالتعاقد مع هداف بنفيكا البرتغالي الدولي الأوروغوياني الدولي داروين نونييس مقابل صفقة قياسية قد تصل الى 100 مليون يورو.

أما مدرب مانشستر يونايتد الجديد، الهولندي إريك تن هاغ، فيخوض باكورة مبارياته الرسمية عندما يستضيف فريقه برايتون على ملعب أولد ترافورد.

أما الصاعد حديثا، بعد غياب طويل يعود إلى العام 1999، أي نوتنغهام فوريست، فيخوض أولى مبارياته في دوري النخبة، بحلوله ضيفا على نيوكاسل.

ومن المنتظر أن تنطلق بطولة البريميرليغ في الخامس من أغسطس المقبل، على أن ينتهي الموسم يوم مايو 2023.

ووفقا للقرعة، تبدأ الجولة الأولى من الأسبوع الأول من البطولة يوم الجمعة 5 أغسطس، بلقاء يجمع كريستال بالاس مع ضيفه أرسنال، وفي اليوم التالي (السبت 6 أغسطس) يلتقي بورنموث مع أستون فيلا، وإيفرتون مع تشلسي، وفولهام مع ليفربول، وليدز يونايتد مع ولفرهامبتون، وليستر سيتي مع برنتفورد، وتوتنهام مع ساوثمبتون.

أما يوم الأحد 7 أغسطس، فيلتقي مانشستر يونايتد مع ضيفه برايتون، فيما يتوجه مانشستر سيتي إلى لندن للقاء وست هام.