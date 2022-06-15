اكتمل عقد المتأهلين لمونديال كأس العالم لكرة القدم بقطر خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، وذلك بعد تغلب منتخب كوستاريكا على نظيره النيوزيلندي بهدف مقابل لاشيء في مباراة الملحق العالمي التي جمعتهما بمدينة الريان القطرية اليوم الثلاثاء.