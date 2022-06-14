وجاء نجم ليفربول محمد صلاح في المركز الثاني، كأكثر اللاعبين مشاركة بالدقائق خلال الموسم الطويل في أوروبا.

وتشمل الإحصاءات عدد الدقائق التي لعبها اللاعب في جميع مسابقات كرة القدم خلال موسم 2021-2022.

وبينما سيطر على قائمة أكثر 10 لاعبين مشاركة خلال الموسم المدافعون ولاعبو الوسط الدفاعيين، إلا أن صلاح وزميله في ليفربول اقتحموا القائمة كونهما المهاجمين الوحيدين فيها.

ولم تشمل القائمة حراس المرمى، الذين عادة ما يسجلون دقائق أكثر من بقية اللاعبين، بسبب عدم تعرضهم لنفس الإجهاد من المشاركة في المباريات.

وتصدر قائمة أكثر اللاعبين مشاركة، مدافع تشلسي ومنتخب ألمانيا، أنطونيو روديغر، مسجلا 5645 دقيقة في الموسم.

وخلف روديغر مباشرة، جاء محمد صلاح بالمركز الثاني، برصيد 5454 دقيقة، متقدما على زميليه في ليفربول، الهولندي فيرجل فان دايك (5430 دقيقة) والسنغالي ساديو ماني (5354 دقيقة).

وفي المركز الخامس، جاء مدافع مانشستر سيتي، البرتغالي جواو كانسيلو، برصيد 5334 دقيقة.

قائمة أكثر 10 لاعبين مشاركة في الموسم الأوروبي:

1- أنطونيو روديغر (تشيلسي) - 61 مباراة - 5645 دقيقة.

2- محمد صلاح (ليفربول) - 66 مباراة- 5454 دقيقة.

3- فيرجيل فان ديك (ليفربول) 60 مباراة - 5430 دقيقة.

4- ساديو ماني (ليفربول) 67 مباراة - 5354 دقيقة.

5- جواو كانسيلو (مانشستر سيتي) 60 مباراة - 5334 دقيقة.

6- ميلان سكرينيار (إنتر) - 59 مباراة - 5323 دقيقة.

7- توماس سوتشيك (وست هام) 62 مباراة- 5309 دقيقة.

8- إيدير ميليو (ريال مدريد) 57 مباراة - 5107 دقائق.

9- سيرجيو بوسكيتس (برشلونة) 60 مباراة - 5100 دقيقة.

10- ديكلان رايس (وست هام) - 58 مباراة - 5052 دقيقة.