وأعلن بطل إنجلترا انضمام اللاعب البالغ من العمر 21 عاما إلى مانشستر سيتي بداية من يوم 1 يوليو بعقد يمتد لمدة 5 سنوات قادمة، حيث سيُبقيه داخل أروقة استاد الاتحاد حتى صيف عام 2027.

وفي أول مقابلة له كلاعب في صفوف مانشستر سيتي، كشف هالاند بشكل مفاجئ عن دور النجم الجزائري رياض محرز في انتقال الأول إلى صفوف "السيتيزينز".

والتقى هالاند بمحرز في جزيرة ميكونوس اليونانية، لقضاء الصيف الماضي، عندما كان أغلب نجوم كرة القدم الأوروبيين مشغولون بالمشاركة في بطولة كأس أوروبا.

وقال هالاند: "نعم لقد أخبرني محرز بأن علي القدوم إلى مانشستر سيتي، لقد كان محقا بنصيحته. لقد أخبرني أمورا جيدة جدا عن النادي".

وظهر محرز وهالاند وهما يحتفلان سويا في ميكونوس، وأشعل محرز التوقعات وقتها عندما نشر فيديو له مع هالاند في ميكونوس، وكتب "وكيل الأعمال محرز"، في إشارة لمحاولة إقناعه بالانتقال إلى مانشستر سيتي.