وكانت بطولات كرة القدم حول العالم، قد تبنت فكرة استخدام 5 تبديلات خلال المباريات، عوضا عن 3، خلال فترة جائحة كورونا.

سيتم اعتماد قاعدة التبديلات الخمسة في كرة القدم بشكل نهائي بحسب ما أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" الاثنين من الدوحة، فيما قطعت تقنية "نصف آلية" لكشف التسلّل شوطا نحو اعتمادها في كأس العالم المقبلة في قطر.

ومنذ وقتها، استمرت البطولات الكبرى باستخدام التبديلات الخمسة، باستثناء بطولات إنجلترا، التي التزمت بالتبديلات الثلاثة.

ولكن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن الآن تثبيت "التبديلات الخمسة" بشكل إلزامي، في جميع بطولات كرة القدم حول العالم.

ويأتي القرار بعد نجاح فكرة التبديلات الخمسة، التي تمنح الفرق فرصة أكبر لإراحة اللاعبين، واستخدام عدد أكبر من الاحتياطيين، مما يخفف الإرهاق، ويزيد من عدد اللاعبين في قمة مستواهم البدني خلال المباريات.

وأضاف الفيفا أن خبراء سيقررون عما إذا كانت تقنية التسلل نصف الآلية سيتم اعتمادها في المونديال الأول في الشرق الأوسط الذي ينطلق في 21 نوفمبر. بدوره، رأى رئيس لجنة الحكام الإيطالي بييرلويجي كولينا أنه "واثق" من استخدام هذه التقنية في مونديال قطر.