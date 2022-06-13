وسيطرت وصيفة حاملة اللقب على المباراة منذ البداية، وافتتح سولير التسجيل في الدقيقة 24 من مدى قريب بعد تمريرة من ماركو أسينسيو.

وعزز البديل سارابيا من تفوق إسبانيا قبل ربع ساعة من النهاية بعد هجمة مرتدة بدأها الشاب جابي لاعب برشلونة البالغ عمره 17عاما.

ورفعت إسبانيا رصيدها إلى ثماني نقاط من أربع مباريات متفوقة بنقطة واحدة على البرتغال التي خسرت 1-صفر في سويسرا.

ولدى التشيك أربع نقاط في المركز الثالث متقدمة بنقطة واحدة على سويسرا التي حققت فوزها الأول في النسخة الحالية.