واحتاجت ألمانيا، التي لم تخسر مع المدرب هانز فليك إذ انتصرت ثماني مرات وتعادلت في أربع مناسبات، إلى هدف التعادل من يوناس هوفمان في الدقيقة التاسعة.

ويحتل فريق المدرب فليك المركز الثالث في المجموعة بثلاث نقاط متأخرا بنقطة عن المجر، فيما تتصدر إيطاليا، التي تعادلت بدون أهداف مع إنجلترا، الترتيب بخمس نقاط.

وتعادلت ألمانيا في جميع مبارياتها الثلاث في دوري الأمم ومن بينها أمام إيطاليا وإنجلترا، كما سبق أن تعادلت 1-1 مع هولندا في مباراة ودية في مارس.

وتعود ألمانيا، التي تسعى لاستعادة مستواها قبل انطلاق كأس العالم نهاية العام الحالي وتعويض الخروج المبكر في 2018 حيث كانت المرة الأولى التي تودع فيها البطولة من الدور الأول في 80 عاما، لاستضافة إيطاليا يوم الثلاثاء. وتخرج المجر لمواجهة إنجلترا.

وقال فليك "لم نلعب بإيقاع سريع في الهجوم. ارتكبنا العديد من الأخطاء، ويجب أن نشعر بالرضا بهذه النتيجة.

"نحن في مرحلة تطوير. عندما بدأنا في سبتمبر كنا ندرك أننا سنتعثر".

وتابع "علينا تعلم الدروس من هذه المباراة. المجر دافعت بشكل جيد. افتقرنا للإقناع. أردنا الحصول على النقاط الثلاث وفشلنا في ذلك وهذا أمر مخيب".

وانتزعت المجر تقدما مفاجئا في الدقيقة السادسة عندما أبعد مانويل نوير حارس ألمانيا ضربة رأس من رولاند شالاي لتتهيأ أمام تسولت ناجي الذي هز الشباك.

وأدرك هوفمان، الذي أحرز هدف ألمانيا في التعادل 1-1 مع إنجلترا يوم الثلاثاء الماضي، التعادل عندما وضعه زميله نيكو شلوتربيك في مواجهة الحارس بيتر جولاتشي ليراوغه ويسدد في المرمى.

وأهدر هوفمان فرصة خطف الفوز عندما انطلق نحو المرمى في الدقيقة 70 وفضل التمرير إلى تيمو فيرنر بدلا من التسديد ليبعدها دفاع المجر.

وقدمت ألمانيا أداء متواضعا وافتقرت للفاعلية الهجومية مع فشل فيرنر في صناعة أي فرصة.

كما عانت ألمانيا دفاعيا وأنقذها نوير من هدف محقق من أتيلا فيولا في الشوط الأول، فيما كاد تيلو كيرر مدافع ألمانيا أن يهدي المجر هدفا في نهاية المباراة.

ورغم إنقاذ نوير عدة فرص إلا أنها لم تكن خطيرة على المرمى حيث سددت المجر سبع كرات مقابل مرة واحدة لضيفتها.