لم يحدد النادي، وفقا لأسوشيتد برس، سبب توقيف اللاعب الألماني البالغ من العمري 25 عاما تحديدا، إلا أنه قال إن اللاعب نفى المزاعم.

ولم تفصح الشرطة الإسبانية عن هوية الرجلين، واكتفت بتأكيد اعتقال ألمانيين اثنين يبلغان من العمر 25 عاما بتهمة الاغتصاب.

إلى ذلك، قالت قوات الحرس المدني الإسبانية إن المرأة الإسبانية تعرضت للاغتصاب في وقت مبكر من صباح الأربعاء بمنزل في بلدة سانت غوسيب في إيبيزا.

ونقلت أسوشيتد برس عن النادي الألماني في بيان إنه على اتصال بمحامين يمثلون كارازور.

تجدر الإشارة إلى أن إيبيزا هي جزيرة متوسطية تشتهر بالعطلات الصيفية بفضل شواطئها وحياتها الليلية.

والشهر الماضي، قضت محكمة إسبانية على لاعب كرة القدم الإسباني سانتياغو مينا بالسجن أربع سنوات بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على امرأة.