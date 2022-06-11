وستقام المباراة التي تحمل رقم 124 في لقاءات القمة بين قطبين كرة القدم المصرية، الأهلي والزمالك، في 19 يونيو الجاري.

وتأتي مباراة القمة ضمن الجولة 20 من بطولة الدوري الممتاز.

وينفرد الزمالك حامل اللقب بصدارة الترتيب برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 37 نقطة من 16مباراة.