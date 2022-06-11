وحل مبابي بديلا بعد الاستراحة ليهز الشباك قبل سبع دقائق من النهاية ليلغي هدف التقدم الذي سجله أندرياس فايمان للنمسا في الشوط الأول.

ويتذيل بطل العالم المجموعة الأولى في المستوى الأول برصيد نقطتين من ثلاث مباريات متأخرا بأربع نقاط عن الدنمارك صاحبة الصدارة التي خسرت 1-صفر على أرضها أمام كرواتيا.

وتملك النمسا صاحبة المركز الثاني وكرواتيا الثالثة أربع نقاط لكل منهما.