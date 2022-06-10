ومن المتوقع أن يعلن بطل فرنسا، خلال الأيام المقبلة، إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريتسيو بوتشيتينو، بعد موسمين قضاها مع الفريق.

وأفادت مصادر عدة، فرنسية وإسبانية، إلى أن زيدان اتجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، للتوقيع على عقد تدريب باريس سان جرمان الفرنسي.

وأفادت عدة صحف، أبرزها "موندو ديبورتيفو" و"آر أم سي سبورت"، إلى أن زيدان اتفق بشكل مبدئي مع إدارة باريس سان جرمان، وأن "التوقيع قريب جدا".

لكن مستشار زيدان، ألان ماغلياتشيو، أكد لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن لا أساس للإشاعات التي تربط زيدان بباريس سان جرمان".

وأشار إلى أن رئيس باريس سان جرمان ناصر الخليفي "لم يتواصل معي شخصيا أو مع زيدان".

وحقق زيدان نجاحا كبيرا مع ريال مدريد الإسباني، وقاده لتحقيق 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا متتالية، بين أعوام 2016 و2018.

ويطمح باريس سان جرمان، بالتعاقد مع الأسطورة زيدان، بتحقيق اللقب المنتظر، دوري أبطال أوروبا.