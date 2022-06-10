ووفقا لمصادر عديدة، يستعد ليفربول لتقديم 80 مليون يورو وإضافات، للتعاقد مع المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز، هداف بنفيكا البرتغالي.

من هو نونيز؟

ويعتبر نونيز من أكثر المهاجمين "المرغوبين" في أوروبا، بسبب تألقه اللافت مع بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

نونيز سيبلغ عامه الـ23 بعد أسابيع، وهو يمتاز بقوة جسمانية كبيرة، وطول فارع (187 سم)، يشبه بتركيبته المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وسجل نونيز الموسم الماضي 34 هدفا في 41 مباراة خاضها مع بنفيكا في جميع المسابقات، وأثبت قوته في "الليالي الكبيرة"، حيث سجل هدفين في كل من برشلونة وليفربول، وهدفا في مرمى بايرن ميونيخ وأياكس أمستردام، خلال مشاركته الأولى بدوري أبطال أوروبا.

حرب "مناقصات"

ويتخوف ليفربول من دخول مانشستر يونايتد "لخطف اللاعب"، أو تحويل عملية التعاقد مع نونيز إلى "حرب مناقصات" يكون المستفيد الأكبر منها بنفيكا البرتغالي.

ومن المتوقع أن يصل عرض ليفربول لاحقا إلى 90 مليون يورو، بعد المفاوضات واهتمام مانشستر يونايتد، مما يعني أن نونيز سيكون أضخم صفقة للريدز منذ التعاقد مع الحارس البرازيلي أليسون بيكر مقابل 80 مليون يورو.

وسيكون نونيز في "قلب" الهجوم للريدز الموسم المقبل، في حال تمت الصفقة، ويتوقع أن يجاوره المصري محمد صلاح والكولومبي لويس دياز، مع توقع انتقال ساديو ماني.

وكان مهاجم ليفربول السابق، لويس سواريز، قد أشاد بمواطنه نونيز في أكثر من مناسبة، وأكد أنه أوصى عليه في السابق.

وقال سواريز الذي يعتبر نونيز خليفته في منتخب الأوروغواي: "لقد رشحت نونيز لبرشلونة قبل 3 أعوام، عندما كان يلعب مع ألميريا الإسباني".

وأضاف: "قلت لهم انتبهوا لهذا اللاعب فقد يصبح شيئا مهما، لكنهم لم يريدوا أن ينفقوا 20 مليون يورو على لاعب من ألميريا".