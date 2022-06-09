وتفوق صلاح على المرشحين الخمسة، وهم كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، وساديو ماني وفيرجيل فان دايك زميليه في ليفربول، وكريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، وهاري كين نجم توتنهام هوتسبير.

صلاح كان قد توج بالجائزة ذاتها موسم 2017-2018 بعدما حصد جائزة الحذاء الذهبي بتسجيله 32 هدفا في بريميرليغ.

وتعد هذه أحدث جائزة يحصل عليها محمد صلاح، البالغ من العمر 29 عاما، بعد حصوله على لقب لاعب العام في إنجلترا، خلال التصويت السنوي لرابطة نقاد كرة القدم.

وفاز صلاح بجائزتي الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب في الموسم المنتهي 2021-2022 بعدما سجل 23 هدفا في بريميرليغ وصنع 13 هدفا لزملائه.

يذكر أن صلاح كان قد فاز منذ أيام بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا المقدمة من رابطة المحترفين لكن بتصويت الجمهور.

وبذلك يكون محمد صلاح هو أول لاعب عربي في التاريخ يحصد الجائزة مرتين في مسيرته، بعد أن سبقه إليها الجزائري رياض محرز موسم 2015-2016 بعد موسمه الرائع مع ليستر سيتي الإنجليزي.