وأكد نادي ليفربول رحيل الحارس الألماني لوريس كاريوس، بعد 4 سنوات من آخر ظهور له مع النادي، عندما ساهمت أخطاء "فادحة" في الخسارة 3-1 أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2018.

ولم يلعب الألماني البالغ من العمر 28 عاما مرة أخرى مع نادي الدوري الإنجليزي الممتاز الذي أعاره بعد التعاقد مع أليسون بيكر في ذلك الصيف.

وشملت قائمة المغادرين التي صدرت، الخميس، ديفوك أوريغي، الذي سينتهي عقده هذا الشهر أيضا. وقال ليفربول إن المهاجم الذي تعرض للإصابة كثيرا شارك في "بعض اللحظات الأكثر شهرة وأهمية في تاريخ النادي الحديث".

ويغادر أوريغي بعد 8 سنوات من توقيعه لليفربول منتقلا من نادي ليل الفرنسي، وربطت تقارير بينه وبين بطل إيطاليا إيه سي ميلان.

خلال 175 مباراة، سجل الدولي البلجيكي 41 هدفا – أبرزها هدفاه بمعلب أنفيلد في شباك برشلونة في عام 2019 في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لاستكمال عودته التاريخية.

في هذه المباراة فاز ليفربول على برشلونة 4-0.

وقال النادي أيضا إن الشابين شي أوجو وبن وودبيرن سيغادران عندما ينتهي عقداهما هذا الشهر.