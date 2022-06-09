وفي الساعات الأخيرة، نشرت صحيفة "أزتيكا ديبورتيس" المكسيكية، تقارير تؤكد أن منتخب الإكوادور، سيتم إبعاده عن المشاركة في المونديال.

وأكدت الصحيفة أن الإكوادور لن تشارك في البطولة، وأن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، سيعلن القرار في وقت لاحق.

قصة التزوير

وأشارت الصحيفة إلى أن محامي منتخب تشيلي، إدواردو كارليزو، عمل على قضية منذ أشهر، لإبعاد الإكوادور، بعد تحقيق مطول أجراه.

وأكد المحامي في وثائق رسمية، أن الأكوادور زورت جنسية أحد لاعبيها، وهو بايرون كاستيلو، الذي لا يملك الجنسية الإكوادورية.

وقال المحامي إن بصمات اللاعب غير موثقة في شهادة الجنسية، التي تزعم ولادته في الإكوادور، ولكن وثائق أخرى تثبت ولادته في مدينة توماكو الكولومبية لأب وأم كولومبيين، مما يعني أن عملية تجنيسه "وهمية".

المنتخب البديل

ووفقا لوثائق المحامي كارليزو، فإن المنتخب البديل للمشاركة في المونديال، سيكون منتخب تشيلي، الذي أنهى تصفيات أميركا الجنوبية بالمركز السابع، خلف البرازيل والأرجنتين والإكوادور والأوروغواي وبيرو وكولومبيا.

ولكن الإجراء المقبل، وفقا للمحامي، هو اعتبار منتخب الإكوادور خاسرا في المباريات التي شارك فيها كاستيلو، مما يعني "صعود" منتخب تشيلي للمركز الرابع، خلف البرازيل والأرجنتين والأوروغواي.

أما بيرو التي ستشارك في الملحق المونديالي أمام أستراليا خلال أيام، فستبقى في المركز الخامس، استنادا للتصنيف الجديد، مما يعني أنها لن تتأثر بالقرار.

يذكر أن الأكوادور قدمت تصفيات قوية، وتأهلت دون معاناة بحلولها ثالثة، ووقعت في المجموعة الأولى في المونديال، إلى جانب قطر وهولندا والسنغال.