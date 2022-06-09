وتأخرت بلجيكا، التي تلقت خسارة ثقيلة أمام جارتها هولندا 4-1 يوم الجمعة الماضي، بهدف روبرت ليفاندوفسكي، قبل مرور نصف ساعة على البداية، لكنها أدركت التعادل قبل الاستراحة عبر أكسل فيتسل.

وهيمن أصحاب الأرض على الشوط الثاني، وبفضل هدف لكيفن ديبروين وثنائية تروسار وهدفين آخرين عبر لياندر دندونكر ولويس أوبيندا، تقدمت بلجيكا للمركز الثاني في المجموعة الرابعة بالمستوى الأول بعد مباراتين، فيما تحتل بولندا المركز الثالث.

وستزور بلجيكا منتخب ويلز متذيل الترتيب يوم السبت المقبل، بينما ستسافر بولندا لمواجهة هولندا.

وتستضيف بولندا منتخب بلجيكا في مباراتهما الأخرى يوم الثلاثاء المقبل.