وسجل هدفي إيطاليا نيكولو باريلا (30) ولورنتسو بيليغريني (45)، وللخاسر جانلوكا مانشيني خطأ في مرمى فريقه (61).

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى أربع نقاط متقدماً بفارق نقطة عن هنغاريا، فيما فرضت إنجلترا متذيلة الترتيب (نقطة) تعادلاً قاتلاً 1-1 على ألمانيا الثالثة (نقطتان).

وكان منتخب "أتزوري" استهل حملته في المسابقة القارية بتعادل على أرضه أمام ألمانيا 1-1، فيما حققت هنغاريا مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها في عقر دارها على إنجلترا 1-صفر.

وهو الفوز الثاني لإيطاليا في مبارياتها السبع الأخيرة، مقابل 3 تعادلات وهزيمتين.