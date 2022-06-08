تقدم المنتخب الألماني بهدف يوناس هوفمان (51)، لكن قائد إنجلترا هاري كاين أدرك التعادل من ركلة جزاء (88).

وكان المنتخب الإنجليزي تعرض لخسارة مفاجئة في الجولة الأولى بسقوطه خارج أرضه أمام هنغاريا صفر-1، ليحصد أول نقطة له، في حين عاد المنتخب الألماني بالتعادل من ايطاليا 1-1.

وتصدرت إيطاليا المجموعة برصيد 4 نقاط بفوزها، الثلاثاء، أيضاً على هنغاريا 2-1.

والتعادل هو الثالث توالياً للمانشافت بعد تعادله مع هولندا في مارس الماضي ودياً ومع إيطاليا السبت الماضي.

كان المنتخب الألماني الطرف الأفضل طوال المباراة، لكنه لم يحسن ترجمة أفضليته إلى فوز.