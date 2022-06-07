وفي تدوين صوتي نشر الإثنين على موقع "أونيت" البولندي، رد ليفاندوفسكي (33 عاما) عما إذا كان يرغب في ترك النادي البافاري بحثا عن مال أو شغف إضافي في الحياة، قائلا من دون تردد: "شغف في الحياة".

وأوضح "ليفا" الذي يتردد أن برشلونة الإسباني راغب في ضمه مقابل 32 مليون يورو: "في بادئ الأمر انطفأ شيء بداخلي، وهو شيء لا يمكن تجاوزه أو تعويضه".

وأضاف: "مع ما حققته بفضل بايرن وحققه بايرن بفضلي، من المستحسن إيجاد حل مقبول للطرفين وعدم اتخاذ قرار أحادي".

وتابع: "بعد 8 سنوات في صفوف (ريكورد مايستر) فإن الوفاء والاحترام أهم من الأعمال"، مصرا أنه سيترك في بايرن "أصدقاء" وليس "متعاونين"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وكشف اللاعب الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي لمنتخب بلاده عدم إمكانية استمراره مع بايرن، قائلا: "قصتي مع بايرن ميونيخ انتهت. لا أستطيع تصور تعاون جديد في المستقبل بعد الذي حصل في الأشهر الأخيرة. آمل ألا يحتفظ النادي بخدماتي لمجرد أنه يستطيع ذلك. أعتقد أن الانتقال هو أفضل الحلول لجميع الأطراف".

ويدافع ليفاندوفسكي عن ألوان النادي البافاري منذ عام 2014 مسجلا له 344 هدفا، وينتهي عقده الحالي في نهاية عام 2023، مما يعني أن بقاءه مع البايرن لموسم إضافي من دون تجديد عقده سيجعل منه لاعبا حرا الموسم المقبل، حيث سيحق له الرحيل من دون مقابل.

ولطالما أكد مسؤولو بايرن ميونيخ أنهم لن يتخلوا عن هدافهم البولندي، لكنهم في المقابل لا يريدون خسارته بلا مقابل في نهاية عقده، لا سيما أنه رفض تجديده.

وتوج ليفاندوفسكي بلقب أفضل لاعب في العالم المقدمة من الفيفا مرتين تواليا، كما فاز مع بايرن بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2020 و8 ألقاب في البوندسليغا، أضافها إلى لقبيه الأولين مع بوروسيا دورتموند.

وحطم عددا كبيرا من الأرقام القياسية كهداف، وكان أبرزها عدد الأهداف في موسم واحد في الدوري الألماني.

ومع 41 هدفا الموسم الماضي، حطم رقما قياسيا يعود لسنوات عدة، هو 40 هدفا لغيرد مولر في موسم 1971-1972.

وفي دوري أبطال أوروبا، يحتل ليفاندوفسكي المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، حيث يتقاسمه مع مهاجم ريال مدريد الإسباني الدولي الفرنسي كريم بنزيمة (86 هدفا لكل منهما)، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو المتصدر (140 هدفا) والأرجنتيني ليونيل ميسي (125 هدفا).