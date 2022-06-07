واعتبر حنفي عضو لجنة التدريب والتنمية بالاتحاد الدولي للاسكواش، أن "الشوربجي خسارة بكل تأكيد لأنه لاعب كبير، لكنه قراره شخصي. لدينا لاعبون مميزون يستطيعون رفع اسم مصر عاليا، خاصة أننا استطعنا الفوز بالمسابقات الدولية طيلة السنوات الماضية التي لم يكن يمثل فيها اللاعب مصر".

وتابع حنفي الذي سبق له تدريب الشوربجي، في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية": "اللاعب يعيش منذ سنوات عديدة في إنجلترا وكنا نشعر بقرب اتخاذه القرار، خاصة أنه لم يمثل مصر منذ سنوات، وكل البطولات التي كان يشارك فيها كانت بشكل شخصي".

وأردف مدرب مصر السابق: "فزنا على المنتخب الإنجليزي مؤخرا أكثر من مرة. تواجد الشوربجي معهم سيزيد قوتهم بعض الشيء، لكن في المنافسات الخاصة بالمنتخبات يمثل اللاعب منتخب بلاده مع مجموعة آخرين وليس بشكل فردي".

وأوضح حنفي: "بسبب غياب اللاعب عن تمثيل مصر السنوات الماضية، ووفقا للوائح فإن الشوربجي سيحق له تمثيل إنجلترا في البطولات المقبلة".

وأعلن الاتحاد الإنجليزي للاسكواش تجنيس اللاعب المصري صاحب الـ31 عاما للعب في المسابقات الدولية تحت علم إنجلترا.

وأكد الاتحاد أن الشوربجي يرى أن فرصة تمثيل إنجلترا "مثيرة للغاية"، وأنه "ترعرع في بريستول ولعب الاسكواش تحت وصاية المدرب الأسطوري جوناه بارينغتون".

وتحدث الشوربجي في فيديو نشره الحساب الرسمي للاتحاد الإنجليزي على "يوتيوب"، قائلا: "جئت للدراسة في إنجلترا عام 2006، ومنذ ذلك الحين أصبحت بريستول موطني، وبصفتي مواطنا بريطانيا الآن سأقدم كل ما بوسعي لدولة دعمتني لسنوات عديدة".

وتابع: "أود بالتأكيد الفوز ببطولة عالمية أخرى، وأود أن أعود إلى المركز الأول تحت العلم الإنجليزي، وسأبذل كل ما بوسعي للقيام بذلك".

وولد الشوربجي في محافظة الإسكندرية، وحصل على 44 لقبا احترافيا من بينهم لقب بطولة إنجلترا 3 مرات، ليحتل المركز السادس في قائمة أكثر لاعبي الاسكواش تتويجا بمسابقات الرجال على الإطلاق.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب في بطولات نيكر موريشيوس المفتوحة التي ستقام في الفترة بين 7 و11 يونيو المقبل، وبطولة بريطانيا الوطنية للاسكواش في مانشستر بين 14 و18 يونيو، تحت علم إنجلترا، بينما سيكون الظهور الأول له مع المنتخب الإنجليزي في بطولة الفرق الأوروبية عام 2023.