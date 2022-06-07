وأصدرت الشركة بيانا رسميا عقب توقيع بروتوكول التعاون بينها وبين مجلس أبوظبي الرياضي.

وأعرب مسؤولو مجلس أبو ظبي الرياضي عن سعادتهم الغامرة "باحتضان كأس السوبر المصرية مجددا والتي ستكون امتدادا رائعا لحضور الكرة المصرية على أرض الإمارات التي تستقبل وترحب بالجميع، بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها التجارب الماضية والمكتسبات المهمة، من حيث التجمع الشبابي المصري والمؤازرة الجماهيرية المصرية الكبيرة على أرض الإمارات".

وأكدوا أن مجلس أبوظبي الرياضي "حريص على تسخير كافة الإمكانيات لتحقيق النجاح التنظيمي لمباراة كأس السوبر المصرية".

وكانت أبوظبي قد استضافت مسابقة الكأس السوبر المصرية أربع مرات سابقة بين الأهلي والزمالك في ثلاث مواجهات، والأهلي والمصري مرة واحدة.