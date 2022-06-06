وأضاف أنه تم الاتفاق على أن يكون التكريم للاعب العالمي مع أول مباراة للمنتخب المصري في مصر.

ومساء الأحد، قام وزير الشباب والرياضة ومعه رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام بتكريم النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، باستاد القاهرة الدولي، وذلك قبيل انطلاق مباراة منتخب مصر أمام منتخب غينيا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وعقب نشر صور التكريم علق البعض أن التكريم جاء بعد الانتقادات التي وجهت للسلطات المصرية، وهو ما نفاه وزير الرياضة.

وقالت وزراءة الشباب والرياضة إن التكريم "جاء تقديراً للإنجازات التي حققها نجم منتخب مصر محمد صلاح مع ناديه ليفربول الإنجليزي لحصوله على الحذاء الذهبي للمرة الثالثة كهداف الدوري الإنجليزي، وجائزة أفضل صانع ألعاب بالدوري، إضافة إلى مساهمته مع ناديه في الحصول على كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة المحترفين، في مشوار احترافي مميز" .

وخلال حفل التكريم، أكد وزير الشباب والرياضة أن صلاح خير سفير للرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص على مستوى العالم بما يقدمه من أداء استثنائي مع ليفربول في أقوى دوري كرة قدم في العالم، وكذا ظهوره اللافت في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأعرب الوزير عن خالص تمنياته لكابتن المنتخب المصري بمواصلة التألق والتميز خلال المواسم المقبلة، وحصد مزيد من الألقاب والبطولات، والمساهمة مع المنتخب المصري في الفوز بمختلف المنافسات؛ لإسعاد الجماهير المصرية.

ولفت الوزير إلى حرص محمد صلاح وزملائه في المنتخب المصري على بذل أقصى ما فى وسعهم من جهد لتحقيق الفوز وتسجيل إنجازات جديدة لكرة القدم المصرية، مشيراً إلى أن المنتخب بدأ الأحد تحت قيادة فنية للكابتن إيهاب جلال مشوارا جديدا نحو التأهل لبطولة الأمم الإفريقية والمنافسة على لقبها بعزيمة اللاعبين ورؤية الجهاز الفني.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الانتقادات وجهت للسلطات المصرية وخاصة وزارة الشباب والرياضة بسبب عدم حضور أي مسؤول رسمي في الدولة لاستقبال صلاح بالمطار لدى وصوله لمشاركة المنتخب بالمواجهات المؤهلة لتصفيات الأمم الإفريقية، في الوقت الذي حظي فيه شريكه في جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي، المهاجم الكوري الجنوبي هيونج مين سون، بتكريم خاص من رئيس كوريا الجنوبية، بعد عودته إلى بلاده، ومنحه أرفع وسام في دولة كوريا الجنوبية.