ومن بين النجوم الذي تنتهي عقودهم هذا الصيف، اخترنا أبرز 11 لاعبا "سوبر ستار" متاحا بالمجان الصيف المقبل، سيمثلون إضافة قوية لأي ناد يقرر التعاقد معهم.

الفرنسي بول بوغبا (29 عاما)

يعتبر الفرنسي بول بوغبا النجم الأول بهذه القائمة، حيث تترقب جماهير كرة القدم وجهته المقبلة، على أمل أن يعود لمستواه بعد فترة "فتور" طالت في مانشستر يونايتد.

باريس سان جيرمان ويوفنتوس من بين الأندية الأقرب للتعاقد معه.

الأرجنتيني باولو ديبالا (28 عاما)

موهبة الأرجنتين "المتفجرة" فقدت بريقها في السنوات الأخيرة، وأصبح على ديبالا إنقاذ مسيرته والتألق في مكان جديد خارج أسوار يوفنتوس.

الفرنسي عثمان ديمبيلي (25 عاما)

يحاول برشلونة الإسباني بشتى الطرق، الاحتفاظ بنجمه ديمبيلي، وإقناعه بتجديد العقد، وتغيير قراره بالرحيل عن النادي الكتالوني.

الفرنسي ألكساندر لاكازيت (31 عاما)

بعد فترة "جيدة" مع الأرسنال، حان وقت الرحيل بالنسبة للمهاجم الدولي لاكازيت، ومن المتوقع أن يعود لناديه الأم ليون، ليعيده إلى دوري أبطال أوروبا.

الدنماركي كرستيان إريكسن (30 عاما)

بعد واقعة توقف القلب التي قلبت حياة إريكسن، أعاد برينتفورد الإنجليزي شيئا من بريقه، عندما أعطاه فرصة في الدوري الإنجليزي. وبعد الإعارة المثمرة، أصبح إريكسن الآن جاهزا للعودة إلى كبار القارة العجوز.

الأرجنتيني أنخيل دي ماريا (34 عاما)

أحد أساطير الجيل الحالي للأرجنتين، أنهى فترته الناجحة مع باريس سان جرمان، وسيبحث عن مغامرة جديدة، قد تكون في إيطاليا.

الإسباني إيسكو (30 عاما)

يوما من الأيام، كان إيسكو أكبر موهبة في إسبانيا، لكن الإصابات وفقدانه الثقة، جعله حبيس دكة البدلاء في مدريد. فرصة أخيرة ستمنح لإيسكو في أوروبا، قد تكون خارج إسبانيا.

الأوروغواياني لويس سواريز (35 عاما)

الهداف التاريخي قارب على نهاية مشواره، لكنه يبحث عن مغامرة أخيرة قبل الاعتزال، قد تجعلنا نراه في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي هيمن عليه يوما من الأيام.

الأوروغواياني إدينسون كافاني (35 عاما)

مثل مواطنه سواريز، يبحث كافاني عن تجربة أخيرة في أوروبا، خاصة أن المهاجم المخضرم أثبت أنه قادر على تهديد مرمى الخصوم خلال فترته القصية مع مانشستر يونايتد.

الويلزي غاريث بيل (32 عاما)

سنوات الظلام عاشها الويلزي غاريث بيل في مدريد، عاند فيها الإدارة وقرر البقاء مهمشا من أجل الراتب الضخم. ليس مستبعدا أن نرى بيل يلاحق المال مرة جديدة في مكان ما خارج أوروبا.

البرازيلي مارسيلو (34 عاما)

فلورنتينو بيريز رفض التجديد لأسطورة ريال مدريد مارسيلو، لذا حان وقت الرحيل. ولاء مارسيلو لمدريد قد يدفعه للعودة إلى بلاده البرازيل، وتجنب اللعب لناد آخر في أوروبا.