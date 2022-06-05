ونشر زفيريف على "إنستغرام" صورة له وهو يقف أمام طائرة ومعه عكازين وحذاء مشي في أسفل ساقه اليمنى.

وكتب زفيريف: "بناء على الفحوص الطبية الأولى، يبدو أنني أصبت بتمزق في عدة أربطة جانبية بقدمي اليمنى".

وتابع: "سأتوجه إلى ألمانيا الاثنين لإجراء مزيد من الفحوص وللوقوف على أفضل وأسرع طريقة للتعافي".

وأصيب زفيريف (25 عاما) خلال محاولته التصدي لتسديدة في المجموعة الثانية من المباراة ضد نادال، الجمعة، ليسقط على الأرض ويمسك بكاحله الأيمن ويصرخ من الألم.

ونقل اللاعب من الملعب على كرسي متحرك، ثم عاد على عكازين ليعلن انسحابه من المباراة.

وصل زفيريف، المصنف الثالث، إلى نصف نهائي البطولة التي تقام على ملعب رولان غاروس للسنة الثانية على التوالي.

وحصد المركز الثاني في بطولة أميركا المفتوحة 2020، وفاز بميدالية ذهبية الفردي في أولمبياد طوكيو العام الماضي.