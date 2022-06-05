ولم يتوصل صلاح حتى الآن إلى اتفاق مع ليفربول لتجديد عقده، حيث يطلب هداف الدوري الإنجليزي تحسينا ملحوظا في راتبه، يصل إلى مضاعفة الراتب، بينما يرفض ليفربول منحه هذا الراتب.

ولم يوافق صلاح بعد على عقد جديد لكنه وافق على البقاء في النادي عام كامل، أي حتى نهاية عقده الحالي، وبالتالي فيمكنه أن يغادر صيف 2023، كوكيل حر، وهو احتمال يأمل فريق ليفربول في تجنبه.

ما الجديد في قضية صلاح؟

وكشف خبير الانتقالات فابريتسيو رومانو، آخر مستجدات وضع النجم المصري محمد صلاح، في تغريدة على حسابه الشهير، فجر الأحد.

وأكد رومانو أن وضع محمد صلاح "لم يتغير"، فاللاعب لا يريد الرحيل من ليفربول هذا الصيف.

ولكنه أشار إلى أن وضع المفاوضات "معقد جدا"، وأن الأمر بيد ليفربول لتحسين العرض المقدم للاعب وإلا فإن صلاح عازم على الرحيل العام المقبل.

كما عاد رومانو للتأكيد على أن صلاح "غير مهتم" بالانتقال إلى الدوري الإسباني، وأن الأمر الآن بيد ليفربول تماما، تحسين العقد بشكل يرضي اللاعب، أو ترك صلاح يرحل مجانا العام المقبل.