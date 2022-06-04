وقدم أكرد مستوى استثنائيا مع رين الفرنسي ومنتخب بلاده، وقاد النادي الفرنسي للمركز الرابع بالدوري، مزاحما الكبار، ونجح بمساعدة منتخب "أسود الأطلس" بالوصول إلى كأس العالم 2022.

وتشير التقارير إلى أن وست هام قريب من التوقيع مع أكرد (26 عاما) مقابل 35 مليون يورو للانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل.

إحصائيات "مذهلة"

ووفقا لموقع "أوبتا" للإحصائيات، يتميز أكرد بخاصية يتفوق فيها على كل نجوم أوروبا في الدوريات الكبرى، وهي خاصية عدد التمريرات الأمامية.

ويتصدر أكرد عدد التمريرات الأمامية في دوريات أوروبا الكبرى، برصيد 1921 تمريرة هذا الموسم في الدوري، متفوقا على مدافع ليفربول الإنجليزي، ترينت ألكساندر أرنولد، الذي حل ثانيا برصيد 1832 تمريرة أمامية.

والتمريرات الأمامية للاعبين هي التي تنطلق من قدم اللاعب إلى زميله الذي يكون في وضع متقدم عنه بالملعب، لذا لا تحسب الإحصائية التمريرات الجانبية أو الخلفية، مما يجعل التمريرات الأمامية الأكثر "جرأة" وأعلى نسبة لصناعة الفرص الخطيرة.

أوقف ميسي ومبابي

ويذكر لأكرد أداءه الرائع أمام كبار نجوم العالم، مثل الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث نجح في إيقافهما تماما بالدوري الفرنسي هذا الموسم.

وانتصر رين على باريس سان جرمان بنتيجة 2-0 في الذهاب، حيث لعب أكرد أساسيا ومثل "جدارا صلبا" أمام مهارة مبابي وميسي.

وفي مباراة الإياب، عانى سان جرمان ونجومه كثيرا أمام صلابة أكرد، وسجل بطل الدوري هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 93 من زمن اللقاء، ليخطف انتصارا صعبا.