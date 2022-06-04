وفي مؤتمر صحفي لمنتخب السنغال، طرح على ماني رغبة "الجمهور السنغالي" منه بالرحيل عن ليفربول الإنجليزي والانتقال لناد آخر، فجاء رده مفاجئا.

وبعد سؤال حول مستقبله الكروي، قال ساديو ماني: "مثل الجميع أنا استخدم مواقع التواصل الاجتماعي وأراقب تعليقات الجماهير. 60 إلى 70 بالمئة من السنغاليين يريدون رحيلي عن ليفربول".

وأضاف: "سأفعل ما يريدون (الرحيل عن ليفربول). سنرى قريبا. لا تستعجلوا سنراقب كل شيء معا".

وتعتبر هذه الإشارة الأولى من ماني لنية الرحيل الواضحة عن ليفربول هذا الصيف، مما يعني نهاية مشواره مع الفريق بعد 6 مواسم.

وأكدت تقارير صحفية عزم بايرن ميونيخ الألماني على التعاقد مع ماني "بأسرع وقت ممكن"، حيث تواصلت إدارة الفريق بالفعل مع اللاعب السنغالي.

وأشارت التقارير إلى أن بايرن ميونيخ مستعد لمنح ماني 20 مليون يورو سنويا، أي قرابة 3 أضعاف راتبه الحالي مع ليفربول، والذي يصل إلى 7.2 مليون يورو سنويا.

وتبقى القضية الأهم، اتفاق ليفربول مع بايرن ميونيخ حول قيمة الانتقال، التي قد تتراوح ما بين 30 إلى 50 مليون يورو.