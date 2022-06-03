وجاء تأهل نادال بعد انسحاب منافسه الألماني ألكسندر زفيريف إثر تعرضه لإصابة قوية في نهاية المجموعة الثانية عندما كان اللاعبان متعادلان في الأشواط بواقع 6-6.

وكان نادال، ابن مايوركا الذي يحتفل الجمعة بميلاده السادس والثلاثين، حسم المجموعة الأولى بصعوبة بالغة بواقع 7-6 (10-8).

وفي المجموعة الثانية، عانى اللاعبان حتى وصلا إلى الشوط الثاني عشر وكانا متعادلين بنتيجة 6-6، قبل أن يتعرض زفيريف لإصابة قوية في كاحله الأيمن ما اضطره لمغادرة الملعب على كرسي متحرك قبل أن يعود ابن الـ25 عاماً لاحقاً على عكازين لإعلان انسحابه، بحسب فرانس برس.

والآن، سيكون نادال أمام فرصة تعزيز رقمه القياسي الأسطوري في رولان غاروس والفوز باللقب للمرة 14 من أصل 14 ظهوراً في نهائي البطولة الفرنسية، و18 مشاركة بالمجمل منذ بداياته عام 2005 حين فاز بلقبه الكبير الأول.

ورغم بلوغه السادسة والثلاثين من العمر، والإصابة المزمنة التي عانها منها في العامين الأخيرين في قدمه، أكد اللاعب الإسباني، الذي انفرد بداية العام بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى، بحصوله على 21 لقبا كبيرا، بعد فوزه ببطولة أستراليا المفتوحة، أنه "ملك" رولان غاروس من دون منازع.

ولم يخسر الإسباني خلال مشاركاته الـ18 في البطولة الفرنسية سوى 3 مباريات، عام 2009 في الدور الرابع أمام السويدي روبن سودرلينغ و2015 و2021 في الدورين ربع ونصف النهائي أمام الصربي نوفاك جوكوفيتش الذي أقصاه الإسباني في النسخة الحالية من ربع النهائي، فيما انسحب نادال عام 2016 قبل مباراته في الدور الثالث بسبب الإصابة.

ويلتقي نادال في النهائي مع الفائز من المباراة التي تجمع الكرواتي مارين تشيليتش مع النروجي كاسبر رود الثامن.