وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن فريقين جديدين انضما إلى بايرن ميونخ الألماني في السعي إلى ضم ماني الذي ينتهي عقده الحالي بعد 12 شهرا.

وبدأت الشائعات حول احتمال انتقال ماني من ليفربول، قبيل خوض "الريدز" لمباراة نهائي أبطال أوروبا "التشامبيونزليغ"، التي انتهت بتتويج ريال مدريد الإسباني للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، إثر فوز النادي الملكي بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت على ملعب "ستاد دو فرانس" في باريس.

وتشير التقديرات الواردة في عدة تقارير إلى أن ليفربول قد يسمح بانتقال ماني مقابل مبلغ يصل إلى 25.5 مليون جنيه إسترليني.

في المقابل، ذكر موقع "ذي أثلتيك" البريطاني، أن ما سيطلبه ليفربول أعلى بكثير، لأن "الريدز" سيشترطون 42.5 مليون جنيه إسترليني مقابل السماح برحيل ماني، فيما يرجح أن يكون بايرن ميونخ الفريقَ الذي سيضم اللاعب السينغالي.

ويدور الحديث أيضا عن سعي كل من ريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي إلى ضم ماني الذي يبلغ 30 سنة.

وبغض النظر عن الوجهة المقبلة، فإن ما بات شبه مؤكد في الوقت الحالي هو أن ماني لن يواصل مسيرته في ليفربول.

في غضون ذلك، لم يبد يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، اكتراثا كبيرا بشأن ماني، واكتفى بالقول إنه سيكون لاعبا كبيرا "حيثما خاض الموسم المقبل".