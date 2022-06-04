وجاء نفي مبابي ردا على تقرير لموقع "سبورت بايبل" الرياضي، جاء فيه أن النجم الفرنسي وضع قائمة تضم 14 اسما، سيتم التخلي عنهم قبل الموسم الجديد.

ومن بين الأسماء التي ذكرها التقرير، نيمار وبوكيتينو، بالإضافة إلى كل من ثيلو كيرر وجوليان دراكسلر ودانيلو بيريرا ولياندرو وولز وأندير هيريرا وليفين كورزاوا وماورو إيكاردي وبابلو سارابيا وخوان بيرنات وإدريسا غوي وكولين داجبا وسيرجيو ريكو.

وردا على ما جاء في "سبورت بايبل"، علّق مبابي عبر حسابه في تويتر وإنستغرام قائلا "كذب".

وارتبط مبابي بريال مدريد منذ فترة طويلة وسط توقعات قوية بانتقاله هذا الصيف لكنه فاجأ بطل إسبانيا بتمديد عقده مع سان جرمان حتى 2025.

وقال مبابي في مؤتمر صحفي: "كان دائما قرارا صعبا. أردت وقتا لاتخاذ القرار الصحيح. لم يكن لدي أي مشاكل مع الضغوط لأني أعيش هذه الأجواء منذ كان عمري 14 عاما".

وتابع النجم الفرنسي الشاب: "الجميع يعرف أنني أردت المغادرة العام الماضي. كنت مقتنعا أن هذا كان أفضل قرار في ذلك الوقت. السياق مختلف الآن، من الناحية الرياضية والشخصية".

وأضاف: "فرنسا هي البلد الذي نشأت فيه، لقد عشت دائما هنا ولم يكن قرار المغادرة سهلا. لقد تغير المشروع الرياضي أيضا مما جعلني أرغب في البقاء، لا أعتقد أن قصتي قد انتهت بعد".

وكشف اللاعب المتوج بكأس العالم 2018 مع منتخب "الديوك": "اتخذت القرار قبل المكالمة مع رئيس ريال مدريد فلورنيتنو بيريز. أكن له ولريال مدريد احتراما كبيرا. لقد أرادوا فعل الكثير لإسعادي. لذلك أشكرهم على ذلك. أود أن أشكر جماهير ريال مدريد وأتمنى أن يتفهموا قراري بالبقاء في بلدي. أنا فرنسي حتى النخاع وأريد أن أبقى هنا وأقود فرنسا نحو القمة وأتقدم بهذا النادي والدوري للأمام".

ولفت مبابي إلى أنه لم تحدث أي ضجة بشأن الجوانب المالية أو حقوق استغلال صوره، موضحا: "بصراحة تحدثنا منذ شهور عن المشروع الرياضي وتحدثنا لبضع دقائق عن المال والصور الرياضية (الحقوق)".