فقد كشفت تقارير صحفية إسبانية أن باريس سان جرمان وريال مدريد دخلا سباقا من أجل ضم لاعب الوسط أوريلين تشواميني، النجم الصاعد في موناكو الفرنسي.

وقالت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية إن مبابي شخصيا يأمل انضمام تشاوميني إلى باريس سان جرمان، بناء على اتفاقات مع الإدارة على منحه صلاحيات لاختيار لاعبين جدد ضمن "مشروع" النادي الباريسي الجديد.

ويرى باريس سان جرمان أن من أولوياته تقوية خط الوسط، حيث يعتبر تشواميني (22 عاما) هدفا أساسيا خلال الصيف الجاري، لكن مهمة ضمه لا تبدو سهلة.

وحسب "ماركا"، فإن بطل الدوري الفرنسي مستعد لدفع 100 مليون يورو ثمنا للاعب الشاب، ويعول كثيرا على أسبوعين يقضيهما مبابي مع تشواميني في معسكر منتخب "الديوك" من أجل إقناعه بارتداء قميص باريس سان جرمان، ومزاملة نجوم كبار على غرار ليونيل ميسي ونيمار، بالطبع إلى جانب مبابي.

لكن الصحيفة واسعة الانتشار، أشارت أيضا إلى مهمة مماثلة موكلة إلى كريم بنزيمة نجم الفريق الملكي في معسكر منتخب فرنسا، لإمالة رأس تشواميني تجاه "سانتياغو بيرنابيو" الصيف المقبل.

وترددت شائعات مؤخرا عن أن بنزيمة كان مسؤولا عن إقناع مبابي بالتوقيع لريال مدريد، إلا أن مساعيه باءت بالفشل، حيث استقر الأخير على تجديد عقده مع باريس سان جرمان.