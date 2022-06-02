وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي الملكي أن "توصل ريال مدريد الى اتفاق للتوقيع مع أنتونيو روديغر الذي سينضم الى النادي بعقد لمدة أربع سنوات"، وسيتم تقديمه "الاثنين 20 يونيو"، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس.

وأكد روديغر الذي أمضى الموسم الماضي في صفوف تشلسي في حسابه على تويتر موافقته على الانضمام للنادي الملكي قائلا "أنا متحمس للغاية لكل التحديات التي تنتظرني وأتوق لبدء مسيرتي مع هذا النادي العملاق".

جاء تعاقد الريال مع النجم الألماني بعد أيام من تتويج النادي الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول الإنجليزي.