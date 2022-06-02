كتب بيليه في رسالة مفتوحة إلى بوتن نُشرت على إنستغرام قبل مواجهة المنتخب الأوكراني مع اسكتلندا (فازت أوكرانيا 3-1) في نصف نهائي المسار الأوّل من الملحق الأوروبي المؤهل إلى العرس العالمي الكروي.

قال بطل العالم ثلاث مرات "أريد أن أستغل مباراة اليوم كفرصة لتقديم طلب: أوقف الحرب. لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لاستمرار العنف".

وتابع "هذا الصراع شرير وغير مبرر ولا يجلب سوى الألم والخوف والرعب والألم... الحروب موجودة فقط لفصل الدول، ولا توجد أيديولوجية تبرر الصواريخ التي تدفن أحلام الأطفال وتدمر العائلات وتقتل الأبرياء".

وتذكر بيليه اللقاء الذي جمعه مع بوتن في الماضي وتبادل "الابتسامات المصحوبة بمصافحة طويلة".

وكتب "القوة لوقف هذا الصراع بين يديك. نفس تلك التي صافحتها في موسكو، في اجتماعنا الأخير في عام 2017".