وعاد لاعب منتخب فرنسا إلى صفوف "الشياطين الحمر" قادما من يوفنتوس في العام 2016، بما كان حينها أغلى صفقة انتقال للاعب كرة قدم، وسط تطلعات ضخمة لكنه أخفق في تقديم مستويات ثابتة في أولد ترافورد.

وقال مانشستر يونايتد في بيان "يمكن للنادي أن يعلن عن رحيل بول بوغبا في نهاية يونيو بمجرد انتهاء عقده".

وأضاف "يتمتع اللاعب الفرنسي بعلاقة طويلة مع يونايتد وانضم لأكاديمية النادي من لوهافر حين كان يبلغ 16 عاما فقط".

ولم يكشف النقاب بعد فيما إذا كان بوغبا قد تعاقد مع أي أندية أخرى كوكيل حر، لكن أفادت شائعات سابقة بأنه سيعود إلى يوفنتوس، وهو الأمر الذي نفاه النادي الإيطالي.