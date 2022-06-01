فقد بقي عام واحد على عقد محمد صلاح مع ليفربول، حيث سينتهي في صيف عام 2023، وطالب بأن يصبح راتبه سادس أعلى لاعب في العالم من حيث الأجور.

ولم يوافق صلاح بعد على عقد جديد لكنه وافق على البقاء في النادي عام كامل، أي حتى نهاية عقده الحالي، وبالتالي فيمكنه أن يغادر الصيف المقبل، كوكيل حر، وهو احتمال يأمل فريق ليفربول في تجنبه.

يشار إلى أن محمد صلاح كان جزءا أساسيا من فريق المدرب الألماني يورغن كلوب منذ انضمامه في العام 2017، غير أن مستقبل المهاجم المصري بعد ذلك التاريخ غير مؤكد.

وبحسب صحيفة "ديلي ميرور" الإنجليزية، فإنه يمكن لمحمد صلاح أن يتخذ خطوة مثيرة تجاه أحد منافسي ليفربول، حيث يقال إنه يريد البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" حتى لو لم يتمكن من الاتفاق على صفقة جديدة مع النادي.

ووفقا لصحيفة "ذي أثليتيك"، فإن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما يفضل البقاء في البريميرليغ بدلا من الانتقال إلى الخارج عندما تنتهي صفقته في أنفيلد، مما يضع منافسي ليفربول في حالة تأهب قصوى.

ويجري صلاح محادثات مع ليفربول منذ أكثر من 12 شهرا حول تمديد شروط عقده الحالي، لكنه لم يوقع على صفقة جديدة بعد.

ذكرت صحيفة "ذي أثلتيك" أنه لم تكن هناك محادثات مباشرة بين صلاح وليفربول منذ 6 أشهر.

في المرة الأخيرة التي تمت فيها مناقشة عقده الجديد، ورد أن هناك فجوة كبيرة بين ما يريده صلاح وما كان النادي على استعداد لتقديمه، على الرغم من أن الأرقام الدقيقة لا تزال غير واضحة.

ويُعتقد أن صلاح، الذي سجل 156 هدفا في 254 مباراة منذ انضمامه إلى ليفربول من روما في صفقة بقيمة 43.9 مليون جنيه إسترليني في صيف 2017، يتطلع إلى أن يصبح سادس أعلى لاعب مدفوع الأجر في العالم.

صفقة جديدة محتملة من شأنها أن تضعه خلف لاعبين مثل ثلاثي باريس سان جرمان كيليان مبابي ونيمار وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، في قائمة أصحاب الدخل المرتفع في العالم.

وصلاح، الذي ادعى أنه لا يطلب شروطا "مجنونة"، منفتح على توقيع تمديد لمدة عامين وليس بصفقة مدتها 4 سنوات، وفقا لصحيفة أثليتيك.

ويُعتقد أن المصري، الذي تقاسم الحذاء الذهبي في البريميرليغ مع الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، من توتنهام، الموسم الماضي وتصدر قائمة التمريرات الحاسمة برصيد 13، سعيد في ليفربول.

ولم يتغير موقف ليفربول أبدا من حيث رغبتهم في بقاء صلاح وشريكه في الهجوم ساديو ماني، الذي يبدو أنه يتجه للخروج من ملعب أنفيلد مع العلم أن الأندية تتودد إلى اللاعب السنغالي، وخاصة بايرن ميونيخ.

يشار إلى أن ساديو ماني، الذي حاز على بطولة أمم أفريقيا مع منتخب بلاده مؤخرا، سجل 120 هدفا في 269 مباراة مع ليفربول.

الجدير بالذكر أن ليفربول توج بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو، واحتل المركز الثاني في البريميرليغ خلف مانشستر سيتي، وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في باريس يوم السبت الماضي.