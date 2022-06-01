وقال غاريث بيل: "أكتب هذه الرسالة لأشكر جميع زملائي الحاليين والسابقين والمدربين والطواقم والمشجعين، على مساندتي".

وأضاف الدولي الويلزي البالغ من العمر 32 عاما: "وصلت إلى هنا قبل 9 أعوام كشاب أراد تحقيق حلمه باللعب مع ريال مدريد، أن يرتدي هذا القميص الأبيض العريق، أن يرتدي هذا الشعار على صدري، أن ألعب في سانتياغو برنابيو، أن أفوز بالألقاب وأن أكون جزءا من الذي يشتهر به (النادي)".

ووصل غاريث بيل إلى سانتياغو برنابيو عام 2013 قادما من توتنهام هوتسبير الإنجليزي في صفقة قياسية قدرت بمئة مليون يورو، ولعب دورا أساسيا في قيادة الفريق الى لقب دوري الأبطال أعوام 2014 و2016 و2017 و2018، وصولا إلى لقبه الشخصي الخامس هذا الموسم، لكن من دون أن يكون مؤثرا نظرا لتواجده على مقاعد البدلاء أو خارج التشكيلة غالبية الموسم وفي كافة المسابقات.

وبعدما اكتفى بخوض 16 مباراة في الليغا خلال موسم 2019-2020 و20 بالمجمل في جميع المسابقات، عاد النجم الويلزي في موسم 2020-2021 لفريقه السابق توتنهام على سبيل الإعارة على أمل العودة الى النادي الملكي بمستوى يخوله استعادة مكانته، لكن وضعه لم يتحسن بقيادة المدرب الجديد القديم الإيطالي كارلو أنشيلوتي واكتفى هذا الموسم بخوض 5 مباريات فقط في الدوري الذي أحرزه فريقه، و7 في جميع المسابقات.

ورغم النهاية الصعبة لمسيرته في "سانتياغو برنابيو"، قال بيل: "بإمكاني الآن أن أعود بالزمن الى الوراء، التفكير مليا والقول بكل صدق إن هذا الحلم تحول إلى حقيقة وأكثر من ذلك بكثير".

وأضاف: "أن أكون جزءا من تاريخ هذا النادي وأن نحقق ما حققناه حين كنت لاعبا في ريال مدريد، فهذه تجربة لا تصدق ولن أنساها أبدا"، متوجها بالشكر الى رئيس النادي فلورنتينو بيريس والمدير العام خوسيه أنخل سانشيز ومجلس الإدارة "لمنحي فرصة أن ألعب مع هذا النادي. معا تمكنا من خلق بعض اللحظات التي ستبقى خالدة في تاريخ هذا النادي وكرة القدم".

ولن يكون بيل اللاعب الوحيد الذي سيترك النادي الملكي، إذ يرحل أيضا لاعب الوسط الإسباني إيسكو الذي وصل الى نهاية عقده بعد 9 مواسم مع الفريق الأول ومن المرجح انتقاله الى ريال بيتيس، والظهير البرازيلي مارسيلو الذي دافع عن ألوان النادي منذ 2007 وتوج معه بجميع الألقاب الممكنة، بينها 5 أيضا في دوري الأبطال و6 في الدوري الإسباني.