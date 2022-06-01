وقال النادي اللومباردي في بيان إن الصندوقين توصلا إلى "اتفاق نهائي لاستحواذ ريد بيرد على مؤسسة إيه سي ميلان"، في صفقة تقدر قيمتها بـ"مليار و200 مليون يورو"، على أن تكتمل كحد أقصى في سبتمبر 2022.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن النادي الإيطالي أن "إليوت مانغمنت" الذي استحوذ على النادي في عام 2018 مع نهاية عهد المالك السابق سيلفيو برلسكوني (1986-2017)، سيحتفظ بحصة مالية قليلة وممثلين في مجلس الإدارة.

ويتواجد "ريد بيرد كابيتال بارتنرز" بشكل خاص في قطاع التسويق الرياضي في أميركا الشمالية، وفي صيف عام 2020 استحوذ على 85 بالمئة من الأسهم في نادي تولوز الذي سيعود إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسية الموسم المقبل.

كما ارتبط رئيسه، رجل الأعمال الأميركي الإيطالي الأصل جيري كاردينالي، بصفقات تجارية مع العديد من المؤسسات الرياضية الأميركية، لا سيما من خلال استحواذه على حصص في ناديي نيويورك يانكيز وبوسطن ريد سوكس للبيسبول.

وما يقارب نصف أندية الدوري الإيطالي مملوكة من أجانب، وغالبيتها من ملاك من أميركا الشمالية، باستثناء إنتر ميلانو المملوك لمجموعة "سونينغ" الصينية.

بالإضافة إلى صورة العلامة التجارية لميلان، فإن استحواذ "ريد بيرد" مهم لمشروع الملعب الجديد لميلان بعد أن أعلنا عن خطتهما لبناء كاتدرائية مشتركة، وهدم الملعب التاريخي "سان سيرو" الذي سيبقى قائما على الأقل حتى 2026.