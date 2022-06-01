وثأر "رافا" الذي يلقب بالماتادور من خسارته في نصف نهائي نسخة العام الماضي أمام "الجوكر" الصربي الذي ألحق به الهزيمة الثالثة فقط في تاريخ مشاركاته في رولان غاروس، وحقق انتصاره الـ29 على ديوكوفيتش في المواجهات المباشرة بينهما مقابل 30 للصربي.

ويلتقي نادال في دور الأربعة مع الألماني ألكسندر زفيريف، الثالث عالميًا، الفائز على الإسباني الواعد كارلوس ألكاراس.