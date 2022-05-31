وتحدث خلدون المبارك، في مقابلة مصورة مع قناة النادي الرسمية، عن "التزام مانشستر سيتي بتطوير وتعزيز مكانة كرة القدم النسائية، وخطط النادي لتكريم نجومه وأساطيره عبر مسيرته الطويلة"، موضحا "أسلوب عمل" (سيتي جروب) لكرة القدم، وأهمية الفرق الكروية المندرجة تحت هذه العلامة الرياضية العالمية.

وحول أهمية ومكانة كرة القدم النسائية والتزام النادي بمواصلة العمل على تطويرها، قال: "أعتقد أن كرة القدم النسائية تشهد تطورا أكثر من أي وقت مضى، وهي حاضرة بقوة وتزداد شعبيتها يوما بعد يوم، مما يؤكد قناعتنا ويفسر سبب اتخاذنا كمجموعة، قرار الاستثمار في هذه الرياضة منذ البداية، وكيف حرصنا على تنميتها ودعمها، لإيماننا بأن كرة القدم النسائية ستكون جزءا فاعلا وحقيقيا من لعبة كرة القدم عموما".

وأضاف: "حين نتحدث عن كرة القدم، لا نتحدث عن كرة القدم للنساء أو للرجال أو للناشئين، بل نتحدث عنها بشكل عام، لأن كرة القدم بجميع فئاتها من أكثر الرياضات شعبية، وهي ماضية قدما في الازدهار والتطور"، وفق ما ذكرت وكالة "وام".

كما أكد المبارك على "التزام النادي بتكريم وتعزيز مكانة نجومه، سواء من الحقبة الحالية الحافلة بالإنجازات، أو عبر مسيرة النادي العريقة".

وقال: "على مدى العامين الماضيين، شهدنا تدشين تماثيل للاعبين يمثلون أنجح حقبة في تاريخ مانشستر سيتي، وهم فنسنت كومباني وديفيد سيلفا وسيرجيو أغويرو، لكن هناك حقبا أخرى ناجحة في تاريخ النادي، ولابد من الإشادة برموزها مثل كولين فيل وفرانسيس لي ومايك سمربي".

واستطرد: "مانشستر سيتي يتميز بتاريخه العريق، واللاعبون هم من ساهموا في تحقيق المكانة التي يحظى بها الآن، وقد استحقوا – وأعتقد أن جمهورهم يتفق معي في هذا الأمر- كل التقدير، الذي تجسد بإقامة تماثيل دائمة تكرّم إنجازاتهم إلى الأبد".

وتطرق المبارك إلى الجولة المرتقبة لمانشستر سيتي في الولايات المتحدة، في يوليو المقبل، وهي أول جولة خارجية منذ عام 2019.

وقال: " إنه لأمر رائع بعد 3 سنوات من جائحة كوفيد-19، أن نعود إلى شكل من أشكال الحياة الطبيعية، بعد تجاوزنا هذا التحدي".

وأضاف: "التفاعل البشري المتمثل في العودة إلى الحياة الطبيعية والحصول على إعداد مناسب، والقدرة على خوض منافسات ما قبل الموسم، ستكون بمثابة فرصة رائعة للاعبين، حيث سيواجه الفريق كلوب أميركا، وبايرن ميونخ في هيوستن وغرين باي على التوالي، كجزء من استعداداتنا لموسم 2022 -2023".

وتابع: "إنه مكان به قاعدة جماهيرية ضخمة لمانشستر سيتي، أعرف أن بيب غوارديولا والفريق متحمسون حقًا للتفاعل مع الجماهير، واللعب في اثنين من أكثر الملاعب شهرة في الولايات المتحدة ".