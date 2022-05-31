التتويج الأخير قبل الموسم الحالي، يعود إلى موسم 2017-2018 التاريخي، الذي شهد واحدة من أفضل نسخ البنفسجي في تاريخ مشاركاته بالدوري.

الأكثر تتويجا

غياب العين عن التتويج بلقب الدوري الإماراتي في السنوات الماضية، لم يكلفه خسارة لقب الأكثر تتويجا ببطولة الدوري في بلاده، ليعود هذا الموسم ويعزز الرقم ويصل إلى البطولة رقم 14.

العين حقق أول ألقابه موسم 1976-1977، لتبدأ رحلة نجاح "الزعيم" منذ ذلك الحين، إلى أن أصبح النادي الأكثر حصدا للقب بطولة الدوري في الإمارات.

وعزز البنفسجي الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه على لقب النادي الأكثر تتويجا ببطولة الدوري إلى الضعف، حيث يأتي خلفه كل من شباب الأهلي والوصل، برصيد 7 بطولات لكل منهما، وخلفهما الشارقة بست بطولات.

عودة الزعيم

وقال الإعلامي الإماراتي، محمد الجوكر، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "العين قادر على العودة بقوة على المستوى القاري والعالمي، مثلما عاد محليا وتوج بلقب الدوري".

وكان العين قد حصد الميدالية الفضية ببطولة كأس العالم للأندية عام 2018، ولم يوقف مسيرته نحو اللقب سوى ريال مدريد الإسباني في النهائي.

وأرجع الجوكر فوز العين باللقب إلى "العمل الواضح والمتناغم بين الأجهزة الفنية والإدارية، الذين عملوا بجد".

وأضاف: "فوز العين بلقب الدوري الذي قُدرت قيمة تعاقدات أنديته بنحو مليار درهم، لم يكن من فراغ، وإنما نتيجة للجهود المبذولة من القيادة العليا للنادي".

واستطرد بالقول: "على مدار مشوار الدوري كان العين هو الأجدر والأفضل، أداءً ونتيجة، بداية من الأسبوع الأول وحتى التتويج، ليستحق الزعيم بطولة تضاف إلى سجله الذهبي".

وتأمل جماهير العين في رؤية فريقها بطلا من جديد لمسابقة دوري أبطال آسيا، التي أصبحت الهدف الرئيسي المقبل له، والذي أكد الجوكر أن حدوثه "وارد بقوة، بسبب الإمكانيات العملاقة التي يتمتع بها النادي".

وأسدل الستار على بطولة الدوري الإماراتي بعدما عادل العين رقمه في موسم 2012-2013، بتحقيق 20 انتصارا في المسابقة، ليؤكد تفوقه واستحقاقه بالتتويج باللقب.