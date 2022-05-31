وحقق الوداد المغربي لقب دوري أبطال إفريقيا، بانتصاره بنتيجة 2-0 على الأهلي المصري مساء الاثنين، في مباراة دار عليها جدل كبير.

وبدأ الجدل بقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإقامة المباراة النهائية في الدار البيضاء، مما منح الوداد أفضلية كبيرة، برزت في المباراة النهائية بحضور جماهيري حاشد.

وبدا واضحا استياء اللاعبين ورئيس النادي محمود الخطيب، خلال التتويج، وبدا أن الخطيب لا زال مستاء من القرار خلال حديثه مع رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة بعد اللقاء.

وخلال خروج اللاعبين من أرضية الملعب، برزت لقطة نجم الأهلي والمنتخب المصري، عمرو السولية، الذي قرر إلقاء ميداليته الفضية على الأرض قبل خروجه من الملعب.

وقبل نزوله للنفق الأرضي، ألقى السولية الميدالية على الأرض بشكل غريب، وظلت على أرضية الملعب قبل أن يلتقطها أحد رجال الأمن ويحملها معه.

كما خلع أغلب لاعبي الأهلي الميدالية الفضية بعد التتويج، وقرروا حملها بيدهم.

وتباينت ردود الفعل حول حركة السولية، ما بين مؤيد من جماهير الأهلي، لأنهم اعتبروها رسالة للتعبير عن الاستياء من قرارات "الكاف"، بينما خالفه البعض الآخر لأنه "لم يتحلى بالروح الرياضية".