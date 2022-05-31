أحرز الوداد لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد تغلبه 2-صفر على الأهلي المصري في المغرب، الاثنين.
وهز زهير المترجي الشباك مرة في كل شوط، ليقود بطل المغرب للقب للمرة الثانية على حساب الأهلي المصري بعد 2017.
وكالات - أبوظبي
أحرز الوداد لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد تغلبه 2-صفر على الأهلي المصري في المغرب، الاثنين.
وهز زهير المترجي الشباك مرة في كل شوط، ليقود بطل المغرب للقب للمرة الثانية على حساب الأهلي المصري بعد 2017.
وهز زهير المترجي الشباك مرة في كل شوط، ليقود بطل المغرب للقب للمرة الثانية على حساب الأهلي المصري بعد 2017.