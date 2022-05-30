وعادت "بوما" لتصاميم فترة التسعينات، خلال تصميم قميصي منتخبا مصر والمغرب، كما أطلقت قمصان منتخبات أخرى مثل غانا وكوت ديفوار وإيطاليا والأوروغواي وسويسرا وصربيا.

وسيخوض المنتخب المغربي منافسات كأس العالم 2022، بقميص "بوما" الجديد، الذي يشبه كثيرا قميص المنتخب خلال "الفترة الذهبية" في مونديال 1998، بخط عريض أخضر اللون، وقميص أحمر كامل.

كما صممت قميص المنتخب المصري بطريقة مشابهة لفترة التسعينات، بقميص أحمر كامل، مقلم بخطوط سوداء رفيعة.

وسيرتدي المنتخب المصري القميص الجديد خلال منافسات تصفيات أمم إفريقيا، والمنافسات النهائية للبطولة في 2023، في حال التأهل.