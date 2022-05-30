وقال موقع إذاعة "إم إف إم" المغربية إن الجماهير الودادية خصصت، مساء الأحد، احتفالية كبيرة ومميزة للفريق المصري، وذلك أمام مقر إقامته بمدينة الدار البيضاء.

وأوضح المصدر أن أنصار الوداد تغنّت بأسماء لاعبي الأهلي ورحّبت بقدومهم للمغرب، مؤكدا أن البعثة المصرية عبّرت عن ارتياحها وحبها المتبادل للمغاربة.

وجاءت احتفالات الودايين لتأكيد كرم الضيافة وأواصر الحب والاحترام والروح الرياضية العالية بين الفريقين الشقيقين.

وبعد جدل كبير بشأن مكان إقامة اللقاء، سيحتضن استاد مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، مساء الاثنين، نهائي البطولة.

وكان رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، شدّد على "ضرورة تقديم جميع التسهيلات للجمهور والجانب المصري في مباراة النهائي".