وسجل الجنوب إفريقي فاغراي لاكاي (63 من ركلة جزاء) والتونسي هيثم العيوني (74 خطأ في مرمى فريقه) والبديل إبراهيم عادل (90+1) أهداف بيراميدز، والعيوني (77) هدف المصري.

وطرد مهاجم المصري محمد عنتر عقب استبداله للاعتراض على قرار احتساب ركلة جزاء لبيراميدز (61).

وهو الفوز الثالث عشر لبيراميدز هذا الموسم، والأول بعد تعادلين مع فاركو وفيوتشر، وخسارة أمام الاتحاد السكندري، فرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف الزمالك المتصدر، والذي لعب مباراة أقل.

في المقابل، مني المصري بالخسارة التاسعة هذا الموسم والرابعة تواليا، فتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي مباراة ثانية، فرض ايسترن كومباني تعادلا إيجابيا على مضيفه فيوتشر 1-1 بملعب السلام.

وتقدم فيوتشر عن طريق أحمد رفعت (13 من ركلة جزاء)، وأدرك الفلسطيني محمد صالح التعادل لإيسترن كومباني (43).

وهو التعادل الثاني تواليا لفيوتشر، فاستعاد المركز الرابع برصيد 36 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام سموحة المتعادل مع إنبي 1-1، السبت، فيما رفع إيسترن كومباني رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.