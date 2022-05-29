وكان لاعب الوسط الألماني يدلي بتصريح عقب الفوز على ليفربول الإنجليزي بهدف دون مقابل في "ستاد دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس.

وبحسب صحيفة "صن"، فإن كروس كان يحتفل منتشيا باللقب الأوروبي الخامس في مسيرته الكروية، لكن المقابلة الصحفية أثارت حفيظته.

وكان كروس يتحدث إلى قناة "زد دي إف" الألمانية، فسُئل حول ما إذا كانت المباراة قد سارت على غرار المتوقع، وما إذا كان قد فوجئ بحاجة فريقه إلى بذل جهد أكبر للفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول.

ووصف كروس الأسئلة بكلمة بذيئة، وقال للقناة باللغة الألمانية: "كانت لديكم 90 دقيقة حتى تحضروا وتأتوا بأسئلة جيدة، ثم جئتم بهذين السؤالين (...)؟".

وأجاب كروس بأن صعوبة المباراة أمام ليفربول أمر بديهي وطبيعي، مستغربا: "ما هذا السؤال الذي تطرحونه؟".

وتابع اللاعب الذي انسحب من المقابلة: "نحن لا نلعب في دور المجموعات، بل نخوض المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا".

لكن اللاعب الذي يبلغ 32 عاما، استطاع أن يتجاوز حالته العصبية بسرعة، فعاد إلى زملائه في ريال مدريد من أجل مواصلة الاحتفال باللقب الكبير.